Потонув в озері. Знайшли тіло хлопчика, якого на Харківщині шукали дві доби
Тіло 7-річного хлопчика, якого шукали понад 420 правоохоронців, знайшли у водоймищі, повідомила поліція Харківської області.
«На жаль, дива не сталося. Хлопчика, якого розшукували з 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері. Щирі співчуття родині маленького Германа. Дякуємо всім, хто допомагав шукати», – повідомили у поліції.
Нагадаємо, хлопчика розшукували понад 420 правоохоронців, пошуково-рятувальний загін «Мілена», військові та місцеві мешканці. правоохоронці та громадяни обстежили відкриту місцевість у радіусі близько 20 км.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 14:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 7-річного хлопчика, якого шукали понад 420 правоохоронців, знайшли у водоймищі, повідомила поліція Харківської області.".