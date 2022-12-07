Live
  • Середа 07.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.49
    • 🟢

Потонув в озері. Знайшли тіло хлопчика, якого на Харківщині шукали дві доби

Суспільство 14:18   07.12.2022
Оксана Якушко
Потонув в озері. Знайшли тіло хлопчика, якого на Харківщині шукали дві доби

Тіло 7-річного хлопчика, якого шукали понад 420 правоохоронців, знайшли у водоймищі, повідомила поліція Харківської області.

«На жаль, дива не сталося. Хлопчика, якого розшукували з 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері. Щирі співчуття родині маленького Германа. Дякуємо всім, хто допомагав шукати», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, хлопчика розшукували понад 420 правоохоронців, пошуково-рятувальний загін «Мілена», військові та місцеві мешканці. правоохоронці та громадяни обстежили відкриту місцевість у радіусі близько 20 км.

Читайте також: З водолазами та собаками. На Харківщині поліція розшукує 7-річного хлопчика

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:19
На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого від обстрілів пенсіонера
13:11
Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського
08:56
На Харківщині рятувальники та волонтери всю ніч шукали зниклу дитину (фото)
08:19
Пожежі на Харківщині: загинули двоє чоловіків, постраждало 8-місячне немовля
11:08
Сховався від вітчима в посадці: поліція Харківщини знайшла дитину, що втекла

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Потонув в озері. Знайшли тіло хлопчика, якого на Харківщині шукали дві доби»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 14:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 7-річного хлопчика, якого шукали понад 420 правоохоронців, знайшли у водоймищі, повідомила поліція Харківської області.".