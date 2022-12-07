Потонув в озері. Знайшли тіло хлопчика, якого на Харківщині шукали дві доби

Тіло 7-річного хлопчика, якого шукали понад 420 правоохоронців, знайшли у водоймищі, повідомила поліція Харківської області.

«На жаль, дива не сталося. Хлопчика, якого розшукували з 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері. Щирі співчуття родині маленького Германа. Дякуємо всім, хто допомагав шукати», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, хлопчика розшукували понад 420 правоохоронців, пошуково-рятувальний загін «Мілена», військові та місцеві мешканці. правоохоронці та громадяни обстежили відкриту місцевість у радіусі близько 20 км.