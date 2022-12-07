Із водолазами і собаками. На Харківщині поліція розшукує 7-річного хлопчика

Хлопчик зник 5 грудня близько 14:00, коли пішов із дому у селі Крутоярівка Кегичівської територіальної громади, повідомила поліція Харківської області.

Хлопчика розшукує понад 420 правоохоронців, пошуково-рятувальний загін «Мілена».

Одразу після повідомлення про зникнення дитини по тривозі підняли особовий склад Красноградського відділу поліції, управління карного розшуку, відділ ювенальної превенції, кінологічну служба. Також до пошукових робіт залучені підрозділи ДСНС, водолази, військовослужбовці. З першого дня в пошуку беруть активну участь представники пошуково-рятувального загону «Мілена», місцеві жителі, волонтери.

Поліцейські обходять житла громадян, обстежують місцевість, водоймища, покинуті будівлі, лісосмуги, відпрацьовують коло осіб, з якими спілкувався зниклий. Виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блок-пости та стаціонарні пости поліції, а також всі підрозділи поліції.

Орієнтування за прикметами хлопчика поширили у мережі Інтернет та у громадських місцях. Наразі правоохоронці та громадяни обстежили відкриту місцевість у радіусі близько 20 км.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Прикмети: зріст 120 см, худорлявої статури, волосся темно русяве, очі блакитні.

Був одягнений у синю куртку, без шапки, темні гумові чоботи.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про Германа Щербина, просимо повідомити Красноградський РПП або зателефонувати на лінію 102 або 05744-7-82-91.