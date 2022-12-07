С водолазами и собаками. На Харьковщине полиция разыскивает 7-летнего мальчика
Мальчик исчез 5 декабря около 14:00, когда ушел из дома в селе Крутояровка Кегичевской территориальной громады, сообщила полиция Харьковской области.
Мальчика разыскивает более 420 стражей порядка, поисково-спасательный отряд «Милена».
Сразу после сообщения об исчезновении ребенка по тревоге подняли личный состав Красноградского отдела полиции, управление уголовного розыска, отдел ювенальной превенции, кинологическую службу. Также в поисковые работы привлечены подразделения ГСЧС, водолазы, военнослужащие. С первого дня в поиске активно участвуют представители поисково-спасательного отряда «Милена», местные жители, волонтеры.
Полицейские обходят жилища граждан, обследуют местность, водоемы, заброшенные здания, лесополосы, отрабатывают круг лиц, с которыми общался пропавший. Выставлены посты на железнодорожных станциях и вокзалах, ориентированы блокпосты и стационарные посты полиции, а также все подразделения полиции.
Ориентировка по приметам мальчика распространена в сети Интернет и в общественных местах. В настоящее время правоохранители и граждане обследовали открытую местность в радиусе около 20 км.
Следователи открыли уголовное производство.
Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза голубые.
Был одет в синюю куртку, без шапки, темные резиновые сапоги.
Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о Германе Щербине, просим сообщить в Красноградский РПП или позвонить по телефону на линию 102 или 05744-7-82-91.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 13:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мальчик исчез 5 декабря около 14:00, когда ушел из дома в селе Крутояровка Кегичевской территориальной громады, сообщила полиция Харьковской области.".