С водолазами и собаками. На Харьковщине полиция разыскивает 7-летнего мальчика

Мальчик исчез 5 декабря около 14:00, когда ушел из дома в селе Крутояровка Кегичевской территориальной громады, сообщила полиция Харьковской области.

Мальчика разыскивает более 420 стражей порядка, поисково-спасательный отряд «Милена».

Сразу после сообщения об исчезновении ребенка по тревоге подняли личный состав Красноградского отдела полиции, управление уголовного розыска, отдел ювенальной превенции, кинологическую службу. Также в поисковые работы привлечены подразделения ГСЧС, водолазы, военнослужащие. С первого дня в поиске активно участвуют представители поисково-спасательного отряда «Милена», местные жители, волонтеры.

Полицейские обходят жилища граждан, обследуют местность, водоемы, заброшенные здания, лесополосы, отрабатывают круг лиц, с которыми общался пропавший. Выставлены посты на железнодорожных станциях и вокзалах, ориентированы блокпосты и стационарные посты полиции, а также все подразделения полиции.

Ориентировка по приметам мальчика распространена в сети Интернет и в общественных местах. В настоящее время правоохранители и граждане обследовали открытую местность в радиусе около 20 км.

Следователи открыли уголовное производство.

Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза голубые.

Был одет в синюю куртку, без шапки, темные резиновые сапоги.

Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о Германе Щербине, просим сообщить в Красноградский РПП или позвонить по телефону на линию 102 или 05744-7-82-91.