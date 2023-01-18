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Вісім трупів дістали з води надзвичайники Харківщини з початку зими (відео)

Події 19:01   18.01.2023
Павло Велицький
Вісім трупів дістали з води надзвичайники Харківщини з початку зими (відео)

З початку зими у Харківській області співробітники ДСНС дістали з води вісім тіл. Серед загиблих – одна дитина.

Про це повідомив журналістам начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Губарь.

“По них зараз триває слідство. Не всі вони будуть визнані як загиблі на воді. Тому що є питання вбивств і так далі. Але з цих восьми людей на сьогоднішній день вже одна дитина. Ви пам’ятаєте цей факт. На початку зими була розгорнута широкомасштабна пошукова операція ДСНС, Національної поліції, волонтерських організацій з пошуку дитини семирічної. На Кегичівщині. Знайшли дитину, вона провалилася під лід. Загинув на воді”, – нагадав Губарь.

Торік у зимовий сезон, за його словами, офіційно загинули на воді чотири особи, з них одна дитина.

Автор: Павло Велицький

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку зими у Харківській області співробітники ДСНС дістали з води вісім тіл. Серед загиблих – одна дитина.".