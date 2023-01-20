На Салтовке пьяный водитель протаранил биотуалеты, убегая от копов (видео)
Водитель автомобиля Mazda в Харькове нарушил правила дорожного движения, и, убегая от копов, устроил ДТП. К счастью, без пострадавших. Оказалось, что водитель сел за руль навеселе.
События разворачивались около 21:00 19 января, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На улице Светлая водитель нарушил ПДД, однако на требование патрульных остановиться не отреагировал, а наоборот — увеличил скорость.
Копы начали преследовать водителя, который в конце концов остановился сам. На перекрестке улиц Светлая и Героев Труда он въехал в забор и биотуалеты.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Прибор Drager показал 1,96 промилле алкоголя в крови мужчины, что более чем в девять раз превышает допустимую норму.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили три админпротокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП), ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.122-2 (невыполнение требования об остановке). Эти материалы передадут в суд.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 11:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель автомобиля Mazda в Харькове нарушил правила дорожного движения, и, убегая от копов, устроил ДТП. К счастью, без пострадавших. Оказалось, что водитель сел за руль навеселе.".