На Салтівці п’яний водій протаранив біотуалети, тікаючи від копів (відео)

Водій автомобіля Mazda у Харкові порушив правила дорожнього руху і, тікаючи від копів, влаштував ДТП. На щастя, без потерпілих. Виявилося, що водій сів за кермо напідпитку.

Події розгорталися близько 21:00 19 січня, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На вулиці Світла водій порушив ПДР, проте на вимогу патрульних зупинитися не відреагував, а навпаки – збільшив швидкість.

Копи почали переслідувати водія, який врешті зупинився сам. На перехресті вулиць Світла та Героїв Праці він в’їхав у паркан та біотуалети.

Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області

Прилад Drager показав 1,96 проміле алкоголю у крові чоловіка, що у дев’ять разів перевищує допустиму норму.

Патрульні усунули водія від керування та склали три адмінпротоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП), ч.1 ст.130 (управління транспортним засобом у стані сп’яніння), ст.122-2 (невиконання вимоги про зупинку). Ці матеріали передадуть до суду.