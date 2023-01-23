Харьковский метрополитен купил оконные блоки по завышенным ценам — ХАЦ
Оконные блоки из ПВХ купил Харьковский метрополитен у фирмы по 8220,6 гривны за квадратный метр. И, как утверждают антикоррупционеры, эта же фирма продает такой же товар другим учреждениям значительно дешевле.
Договор с ООО «Гуд Вин XXI» о приобретении оконных блоков из ПВХ на 602,6 тысячи гривен КП «Харьковский метрополитен» заключило 23 ноября, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр».
Отмечается, что метро купило 73,3 квадратных метра оконных блоков, поэтому каждый квадратный метр обошелся в 8220,6 гривны.
«Цена явно завышена, потому что то же ООО в декабре 2022 года поставило в Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины в Харькове оконные блоки по 5296,2 гривны за квадратный метр», — пишут активисты.
На сайте публичных финансов указано, что поставка оконных блоков состоялась 2 декабря, а оплата — 15 декабря 2022 года.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковский метрополитен купил оконные блоки по завышенным ценам — ХАЦ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оконные блоки из ПВХ купил Харьковский метрополитен у фирмы по 8220,6 гривны за квадратный метр. И, как утверждают антикоррупционеры, эта же фирма продает такой же товар другим учреждениям значительно дешевле.".