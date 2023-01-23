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Харьковский метрополитен купил оконные блоки по завышенным ценам — ХАЦ

Общество 21:58   23.01.2023
Елена Нагорная
Харьковский метрополитен купил оконные блоки по завышенным ценам — ХАЦ

Оконные блоки из ПВХ купил Харьковский метрополитен у фирмы по 8220,6 гривны за квадратный метр. И, как утверждают антикоррупционеры, эта же фирма продает такой же товар другим учреждениям значительно дешевле.

Договор с ООО «Гуд Вин XXI» о приобретении оконных блоков из ПВХ на 602,6 тысячи гривен КП «Харьковский метрополитен» заключило 23 ноября, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Отмечается, что метро купило 73,3 квадратных метра оконных блоков, поэтому каждый квадратный метр обошелся в 8220,6 гривны.

«Цена явно завышена, потому что то же ООО в декабре 2022 года поставило в Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины в Харькове оконные блоки по 5296,2 гривны за квадратный метр», — пишут активисты.

На сайте публичных финансов указано, что поставка оконных блоков состоялась 2 декабря, а оплата — 15 декабря 2022 года.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 21:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оконные блоки из ПВХ купил Харьковский метрополитен у фирмы по 8220,6 гривны за квадратный метр. И, как утверждают антикоррупционеры, эта же фирма продает такой же товар другим учреждениям значительно дешевле.".