Харківський метрополітен купив віконні блоки за завищеними цінами – ХАЦ

Віконні блоки із ПВХ купив Харківський метрополітен у фірми по 8220,6 гривні за квадратний метр. І, як стверджують антикорупціонери, ця ж фірма продає таку саму продукцію іншим установам значно дешевше.

Договір із ТОВ “Гуд Він XXI” щодо придбання віконних блоків із ПВХ на 602,6 тисячі гривень КП “Харківський метрополітен” уклало 23 листопада, пише ГО “Харківський антикорупційний центр”.

Зазначається, що метро купило 73,3 квадратних метри віконних блоків, тож кожен квадратний метр коштував 8220,6 гривні.

“Ціна явно завищена, бо те ж ТОВ у грудні 2022 року поставило у Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України в Харкові віконні блоки по 5296,2 гривні за квадратний метр”, — пишуть активісти.

На сайті публічних фінансів зазначено, що поставка віконних блоків відбулась 2 грудня, а оплата – 15 грудня 2022 року.