Детские поликлиники и диспансеры. В Харькове объединили несколько медзаведений

Несколько учреждений здравоохранения Харькова реорганизовали, сообщает мэрия города.

Такое решение приняли сегодня, 25 января, на внеочередной сессии горсовета.

Основанием для реорганизации стало постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2022 №1464 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2023 году».

Департамент здравоохранения проанализировал финансовое состояние медучреждений по состоянию на 1 января 2023 года. Оказалось, что дальнейшее функционирование четырех учреждений без реорганизации или финансовой поддержки из местного бюджета невозможно.

Учитывая это, решили реорганизовать: Городскую детскую стоматологическую поликлинику №1 присоединили к Городской детской поликлинике №23, а городские кожно-венерологические диспансеры №1, 2 и 4 – к Городскому кожно-венерологическому диспансеру №5.