В Харькове попрощаются с медиком из 24 больницы Халаповым, погибшим у Бахмута

Халапова комиссовали из армии в 2015 году, но после полномасштабного вторжения он все равно пошел защищать Украину.

17 января под Бахмутом погиб медик, харьковский защитник, защищавший наше государство еще с 2014 года, 55-летний Вениамин Халапов (Раф), сообщили его однопартийцы.

В мирной жизни Вениамин Халапов работал детским массажистом в 24-ой больнице, сообщила МГ «Объектив» его супруга Анна.

«Он был в 2014-2015 годах в медицинской роте 92-ой бригады. В 2015 году моего мужа комиссовали из армии по инвалидности. Но после полномасштабного вторжения он пошел в терроборону. Он не мог не пойти. На фронте он был медиком. Сначала в Харькове, потом в Барвенково, Изюме…», – рассказала Анна Халапова.

Сержант Халапов Вениамин Рафаэлович спас жизнь десяткам собратьев на фронте.

На следующий день после гибели «Рафа» его дочь родила внука, появления которого он очень ждал.

Прощание состоится в 10 утра 23.01.2023 (в этот понедельник) в храме Иоанна Богослова (ул. Большая Панасовская 105а).

Захоронение примерно в 11:00 на 18 кладбище на Аллее Славы.

Редакция публикует последнее стихотворение военного медика Вениамина Халапова.

Очі великі, дитячі,

А в них тільки біль та туга.

Йому лише вісімнадцять —

На вигляд — прожив життя.

— Док, заберіть мене звідси

Я вже не можу, повір…-

Більше нічого не каже,

В погляді тільки докір.

— Синку, мій побратиме,

Тримайся з останніх сил.

Я тебе витягну, друже,

Ти почекай, бо обстріл.

— Док, було три міномети,

Двом настав повний піздець,

З чим нам тепер воювати,

Крошать нас на холодець.

— Хлопці… Все буде добре.

Дивлячись в землю кажу.

Кажуть, що є у нас зброя,

Вистачить ще на війну. —

Ви не дивилися в очі?

Коли звістку чекає, солдат.

Збився вже рахувати,

Скільки у нас було втрат.

Боже спасі наших хлопців!!!

Дай їм життя, захисти!!!

Наволоч цю мордорську,

Молимо, ЗУПИНИ!!!

Вениамин Халапов