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В Харькове попрощаются с медиком из 24 больницы Халаповым, погибшим у Бахмута

Общество 12:01   22.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове попрощаются с медиком из 24 больницы Халаповым, погибшим у Бахмута

Халапова комиссовали из армии в 2015 году, но после полномасштабного вторжения он все равно пошел защищать Украину. 

17 января под Бахмутом погиб медик, харьковский защитник, защищавший наше государство еще с 2014 года, 55-летний Вениамин Халапов (Раф), сообщили его однопартийцы.

В мирной жизни Вениамин Халапов работал детским массажистом в 24-ой больнице, сообщила МГ «Объектив» его супруга Анна.

«Он был в 2014-2015 годах в медицинской роте 92-ой бригады. В 2015 году моего мужа комиссовали из армии по инвалидности. Но после полномасштабного вторжения он пошел в терроборону. Он не мог не пойти. На фронте он был медиком. Сначала в Харькове, потом в Барвенково, Изюме…», – рассказала Анна Халапова.

Сержант Халапов Вениамин Рафаэлович спас жизнь десяткам собратьев на фронте.

На следующий день после гибели «Рафа» его дочь родила внука, появления которого он очень ждал.

Прощание состоится в 10 утра 23.01.2023 (в этот понедельник) в храме Иоанна Богослова (ул. Большая Панасовская 105а).

Захоронение примерно в 11:00 на 18 кладбище на Аллее Славы.

Редакция публикует последнее стихотворение военного медика Вениамина Халапова.

Очі великі, дитячі,
А в них тільки біль та туга.
Йому лише вісімнадцять —
На вигляд — прожив життя.

— Док, заберіть мене звідси
Я вже не можу, повір…-
Більше нічого не каже,
В погляді тільки докір.

— Синку, мій побратиме,
Тримайся з останніх сил.
Я тебе витягну, друже,
Ти почекай, бо обстріл.

— Док, було три міномети,
Двом настав повний піздець,
З чим нам тепер воювати,
Крошать нас на холодець.

— Хлопці… Все буде добре.
Дивлячись в землю кажу.
Кажуть, що є у нас зброя,
Вистачить ще на війну. —

Ви не дивилися в очі?
Коли звістку чекає, солдат.
Збився вже рахувати,
Скільки у нас було втрат.

Боже спасі наших хлопців!!!
Дай їм життя, захисти!!!
Наволоч цю мордорську,
Молимо, ЗУПИНИ!!!

Вениамин Халапов

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Халапова комиссовали из армии в 2015 году, но после полномасштабного вторжения он все равно пошел защищать Украину. ".