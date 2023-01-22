У Харкові попрощаються із медиком з 24 лікарні Халаповим, що загинув на фронті

Халапова комісували з армії у 2015 році, але після повномасштабного вторгнення він все одно пішов захищати Україну.

17 січня під Бахмутом загинув медик, харківський захисник, який боронив нашу державу ще з 2014 року, 55-річний Веніамін Халапов (Раф), повідомили його однопартійці.

У цивільному житті Веніамін Халапов працював дитячим масажистом у 24-ій лікарні, повідомила МГ «Об’єктив» його дружина Ганна.

«Він був у 2014-2015 роках у медичній роті 92 бригади. У 2015 році мого чоловіка комісували з війська через інвалідність. Але після повномасштабного вторгнення Веніамін Халапов пішов до тероборони. Він не міг не піти. На фронті він був медиком. Спочатку у Харкові, потім в Барвінково, Ізюмі…», – розповіла Анна Халапова.

Сержант Халапов Веніамін Рафаеловіч врятув життя десяткам побратимів на фронті.

На наступний день після загибелі «Рафа» його донька народила онука, на появу якого він дуже чекав.

Прощання відбудеться о 10-й ранку 23.01.2023 (цього понеділка) у храмі Іоанна Богослова (вул. Велика Панасівська 105а).

Поховання приблизно на 11:00 на 18 цвинтарі на Алеї Слави.

Редакція публікує останній вірш військового медика Веніаміна Халапова.

Очі великі, дитячі,

А в них тільки біль та туга.

Йому лише вісімнадцять –

На вигляд – прожив життя.

– Док, заберіть мене звідси

Я вже не можу, повір…-

Більше нічого не каже,

В погляді тільки докір.

– Синку, мій побратиме,

Тримайся з останніх сил.

Я тебе витягну, друже,

Ти почекай, бо обстріл.

– Док, було три міномети,

Двом настав повний піздець,

З чим нам тепер воювати,

Крошать нас на холодець.

– Хлопці… Все буде добре.

Дивлячись в землю кажу.

Кажуть, що є у нас зброя,

Вистачить ще на війну. –

Ви не дивилися в очі?

Коли звістку чекає, солдат.

Збився вже рахувати,

Скільки у нас було втрат.

Боже спасі наших хлопців!!!

Дай їм життя, захисти!!!

Наволоч цю мордорську,

Молимо, ЗУПИНИ!!!

Веніамін Халапов