Дитячі поліклініки та диспансери. У Харкові об’єднали кілька медичних закладів

Кілька закладів охорони здоров’я Харкова реорганізували, повідомляє мерія міста.

Таке рішення прийняли сьогодні, 25 січня, на позачерговій сесії міськради.

Підставою для реорганізації стала постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 №1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році».

Департамент охорони здоров’я проаналізував фінансовий стан медзакладів станом на 1 січня 2023 року. Виявилося, що подальше функціонування чотирьох закладів без реорганізації або фінансової підтримки з місцевого бюджету є неможливим.

З огляду на це було вирішили реорганізувати: Міську дитячу стоматологічну поліклініку №1 приєднали до Міської дитячої поліклініки №23, а міські шкірно-венерологічні диспансери №1, 2 та 4 – до Міського шкірно-венерологічного диспансеру №5.