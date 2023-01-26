Все дроны, летевшие ночью над Харьковщиной, уничтожены — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об уничтожении 24 ударных иранских дронов «Шахед-136». Пролет беспилотников минувшей ночью фиксировали и над Харьковщиной.

«По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дрона «Шахед-136″. Все они уничтожены силами обороны Украины», — проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщал о том, что пролет вражеских беспилотников фиксировали в Лозовском районе Харьковщины и около поселка Песочин.

Помимо безуспешной атаки беспилотниками, армия РФ продолжила обстрелы населенных пунктов Украины и Харьковщины в частности из различных видов орудий.

«На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области. На Купянском направлении огневому воздействию подверглись Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов. Совершил 97 обстрелов из РСЗО.