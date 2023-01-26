Усі дрони, що летіли вночі над Харківщиною, знищено – зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про знищення 24 ударних іранських дронів “Шахед-136”. Проліт безпілотників минулої ночі фіксували й над Харківщиною.

“За попередньою інформацією, вночі ворог застосував 24 ударні іранські дрони “Шахед-136″. Усі вони знищені силами оборони України”, – поінформував Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв про те, що проліт ворожих безпілотників фіксували в Лозівському районі Харківщини та біля селища Пісочин.

Окрім марної атаки безпілотниками, армія РФ продовжила обстріли населених пунктів України та Харківщини, зокрема, з різних видів озброєнь.

“На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них – Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка“, — перерахували в Генштабі.

Загалом територією України за минулу добу противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів. Здійснив 97 обстрілів із РСЗВ.