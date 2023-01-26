Усі дрони, що летіли вночі над Харківщиною, знищено – зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про знищення 24 ударних іранських дронів “Шахед-136”. Проліт безпілотників минулої ночі фіксували й над Харківщиною.
“За попередньою інформацією, вночі ворог застосував 24 ударні іранські дрони “Шахед-136″. Усі вони знищені силами оборони України”, – поінформував Генеральний штаб ЗСУ.
Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв про те, що проліт ворожих безпілотників фіксували в Лозівському районі Харківщини та біля селища Пісочин.
Окрім марної атаки безпілотниками, армія РФ продовжила обстріли населених пунктів України та Харківщини, зокрема, з різних видів озброєнь.
“На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них – Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка“, — перерахували в Генштабі.
Загалом територією України за минулу добу противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів. Здійснив 97 обстрілів із РСЗВ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Усі дрони, що летіли вночі над Харківщиною, знищено – зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про знищення 24 ударних іранських дронів “Шахед-136”. Проліт безпілотників минулої ночі фіксували й над Харківщиною".