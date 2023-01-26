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Усі дрони, що летіли вночі над Харківщиною, знищено – зведення Генштабу

Події 07:53   26.01.2023
Оксана Горун
Усі дрони, що летіли вночі над Харківщиною, знищено – зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про знищення 24 ударних іранських дронів “Шахед-136”. Проліт безпілотників минулої ночі фіксували й над Харківщиною.

“За попередньою інформацією, вночі ворог застосував 24 ударні іранські дрони “Шахед-136″. Усі вони знищені силами оборони України”, – поінформував Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв про те, що проліт ворожих безпілотників фіксували в Лозівському районі Харківщини та біля селища Пісочин.

Окрім марної атаки безпілотниками, армія РФ продовжила обстріли населених пунктів України та Харківщини, зокрема, з різних видів озброєнь.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них – Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка“, — перерахували в Генштабі.

Загалом територією України за минулу добу противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів. Здійснив 97 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 07:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про знищення 24 ударних іранських дронів “Шахед-136”. Проліт безпілотників минулої ночі фіксували й над Харківщиною".