Live
  • Пятница 27.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

На Харьковщине — аварийные отключения света — Укрэнерго

Общество 11:08   27.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине — аварийные отключения света — Укрэнерго

Харьковская область превысила лимиты энергопотребления, определенные для региона НЭК «Укрэнерго».

«Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, в результате чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях», — сообщили энергетики по состоянию на 11 утра 27 января.

По информации «Укрэнерго» уровень потребления электроэнергии в Украине остается таким же, как и накануне, а значит, дефицит мощности в системе — существенный.

  • Читайте также: Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света

    • «Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», — поясняют в Укрэнерго.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    18:04
    Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света
    11:02
    В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго
    15:55
    На Харьковщине обнародовали график почасовых отключений света с 23 — 29 января
    13:09
    В Изюме полностью восстановили свет в уцелевших домах города — ХОВА
    11:23
    В Укрэнерго рассказали, как сегодня будут отключать свет на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине — аварийные отключения света — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 11:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область превысила лимиты энергопотребления, определенные для региона НЭК «Укрэнерго»".