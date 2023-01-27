На Харьковщине — аварийные отключения света — Укрэнерго
Харьковская область превысила лимиты энергопотребления, определенные для региона НЭК «Укрэнерго».
«Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, в результате чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях», — сообщили энергетики по состоянию на 11 утра 27 января.
По информации «Укрэнерго» уровень потребления электроэнергии в Украине остается таким же, как и накануне, а значит, дефицит мощности в системе — существенный.
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«Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», — поясняют в Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область превысила лимиты энергопотребления, определенные для региона НЭК «Укрэнерго»".