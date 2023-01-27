На Харківщині – аварійні відключення світла – Укренерго

Харківська область перевищила ліміти енергоспоживання, визначені для регіону НЕК “Укренерго”.

“Уже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, внаслідок чого застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Протягом доби можливі аварійні відключення та в інших областях “, – повідомили енергетики станом на 11 ранку 27 січня.

За інформацією “Укренерго”, рівень споживання електроенергії в Україні залишається таким самим, як і напередодні, а значить, дефіцит потужності в системі – суттєвий.

“Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Утім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, – зазначили енергетики.