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На Харківщині – аварійні відключення світла – Укренерго

Суспільство 11:08   27.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині – аварійні відключення світла – Укренерго

Харківська область перевищила ліміти енергоспоживання, визначені для регіону НЕК “Укренерго”.

“Уже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, внаслідок чого застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Протягом доби можливі аварійні відключення та в інших областях “, – повідомили енергетики станом на 11 ранку 27 січня.

За інформацією “Укренерго”, рівень споживання електроенергії в Україні залишається таким самим, як і напередодні, а значить, дефіцит потужності в системі – суттєвий.

  • Читайте також: На Харківщині – аварійні відключення світла – Укренерго

    • “Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Утім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, – зазначили енергетики.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 11:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область перевищила ліміти енергоспоживання, визначені для регіону НЕК “Укренерго”".