На Харківщині – аварійні відключення світла – Укренерго
Харківська область перевищила ліміти енергоспоживання, визначені для регіону НЕК “Укренерго”.
“Уже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, внаслідок чого застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Протягом доби можливі аварійні відключення та в інших областях “, – повідомили енергетики станом на 11 ранку 27 січня.
За інформацією “Укренерго”, рівень споживання електроенергії в Україні залишається таким самим, як і напередодні, а значить, дефіцит потужності в системі – суттєвий.
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“Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Утім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, – зазначили енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область перевищила ліміти енергоспоживання, визначені для регіону НЕК “Укренерго”".