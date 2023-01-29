Около 20 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о том, что обстановка на Слобожанском направлении остается без особых изменений. Продолжаются обстрелы.
«Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине», — отметили и вечерней сводке Генштаба.
На Купянском направлении враг вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Удары пришлись по районам населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое.
В целом по территории Украины в течение суток не зафиксировали ракетных или авиаударов. Но были обстрелы из РСЗО. Их в Генштабе насчитали 24. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 18:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о том, что обстановка на Слобожанском направлении остается без особых изменений. Продолжаются обстрелы".