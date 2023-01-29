Live
  • Воскресенье 29.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84

Около 20 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:40   29.01.2023
Оксана Горун
Около 20 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о том, что обстановка на Слобожанском направлении остается без особых изменений. Продолжаются обстрелы.

«Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине», — отметили и вечерней сводке Генштаба.

На Купянском направлении враг вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Удары пришлись по районам населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое.

В целом по территории Украины в течение суток не зафиксировали ракетных или авиаударов. Но были обстрелы из РСЗО. Их в Генштабе насчитали 24. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:50
На Харьковщине в результате обстрела ранена женщина — Синегубов
08:01
Элеватор, вагоны и плавсредство: ГСЧС сообщила, что обстреляли на Харьковщине
07:16
На Харьковщине враг обстрелял 18 населенных пунктов — Генштаб
20:06
Дома и инфраструктурный объект повреждены обстрелами на Харьковщине — Мельник
19:00
Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ, рассказали в Генштабе

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Около 20 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 18:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о том, что обстановка на Слобожанском направлении остается без особых изменений. Продолжаются обстрелы".