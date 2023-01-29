Около 20 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о том, что обстановка на Слобожанском направлении остается без особых изменений. Продолжаются обстрелы.

«Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине», — отметили и вечерней сводке Генштаба.

На Купянском направлении враг вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Удары пришлись по районам населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое.

В целом по территории Украины в течение суток не зафиксировали ракетных или авиаударов. Но были обстрелы из РСЗО. Их в Генштабе насчитали 24. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.