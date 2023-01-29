Близько 20 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про те, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається без особливих змін. Тривають обстріли.
“Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині”, – зазначили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Удари припали по районах населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе.
Загалом по території України протягом доби не зафіксували ракетних чи авіаударів. Але були обстріли з РСЗВ. Їх у Генштабі нарахували 24. Є поранені та загиблі серед мирного населення.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 18:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про те, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається без особливих змін. Тривають обстріли".