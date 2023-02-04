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Как будут отключать свет на Харьковщине в субботу. Информация Укрэнерго

Общество 12:46   04.02.2023
Елена Нагорная
Как будут отключать свет на Харьковщине в субботу. Информация Укрэнерго

Сегодня в Харьковской области электричество планируют отключать по графику. В Укрэнерго сообщают, что определили лимиты потребления на сутки для всех регионов.

В национальной энергетической компании пишут, что потребление электроэнергии в субботу по сравнению с рабочими днями снизилось, а также несколько увеличилось производство на тепловых электростанциях. Соответственно уменьшился дефицит мощности.

«В то же время имеющийся объем произведенной электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется», — отметили в Укрэнерго.

График почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области с 30 января по 5 февраля можно посмотреть по ссылке.

График отключений света с 6 по 12 февраля — здесь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Харьковской области электричество планируют отключать по графику. В Укрэнерго сообщают, что определили лимиты потребления на сутки для всех регионов.".