Как будут отключать свет на Харьковщине в субботу. Информация Укрэнерго
Сегодня в Харьковской области электричество планируют отключать по графику. В Укрэнерго сообщают, что определили лимиты потребления на сутки для всех регионов.
В национальной энергетической компании пишут, что потребление электроэнергии в субботу по сравнению с рабочими днями снизилось, а также несколько увеличилось производство на тепловых электростанциях. Соответственно уменьшился дефицит мощности.
«В то же время имеющийся объем произведенной электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется», — отметили в Укрэнерго.
График почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области с 30 января по 5 февраля можно посмотреть по ссылке.
График отключений света с 6 по 12 февраля — здесь.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 12:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Харьковской области электричество планируют отключать по графику. В Укрэнерго сообщают, что определили лимиты потребления на сутки для всех регионов.".