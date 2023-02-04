Як вимикатимуть світло на Харківщині в суботу. Інформація Укренерго

Сьогодні у Харківській області електрику планують вимикати за графіком. В “Укренерго” повідомляють, що визначили ліміти споживання на добу для всіх регіонів.

У національній енергетичній компанії пишуть, що споживання електроенергії у суботу порівняно з робочими днями знизилося, а також дещо збільшилося виробництво на теплових електростанціях. Відповідно, зменшився дефіцит потужності.

“Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання в повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається”, – зазначили в Укренерго.

Графік погодинних відключень електропостачання в Харківській області з 30 січня по 5 лютого можна переглянути за посиланням.

Графік відключень світла з 6 по 12 лютого – тут.