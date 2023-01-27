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Обленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на Харківщині

Суспільство 14:11   27.01.2023
Оксана Якушко
Обленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на Харківщині

Фахівці «Харківобленерго» надали графік погодинних відключень електропостачання у Харківській області з 30 січня по 5 лютого.

Передбачено 12 черг відключень електропостачання:

1 черга – 11:00-14:00
2 черга – 12:00-15:00
3 черга – 13:00-16:00
4 черга – 14:00-17:00
5 черга – 15:00-18:00
6 черга – 17:00-20:00
7 черга – 18:00-21:00
8 черга – 19:00-22:00
9 черга – 07:00-10:00
10 черга – 08:00-11:00
11 черга – 09:00-12:00
12 черга – 10:00-13:00

Повний список адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням .

Читайте також: На Харківщині — аварійні відключення світла — Укренерго

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 14:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці «Харківобленерго» надали графік погодинних відключень електропостачання у Харківській області з 30 січня по 5 лютого.".