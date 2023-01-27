Обленерго оприлюднило графік погодинних відключень світла на Харківщині

Фахівці «Харківобленерго» надали графік погодинних відключень електропостачання у Харківській області з 30 січня по 5 лютого.

Передбачено 12 черг відключень електропостачання:

1 черга – 11:00-14:00

2 черга – 12:00-15:00

3 черга – 13:00-16:00

4 черга – 14:00-17:00

5 черга – 15:00-18:00

6 черга – 17:00-20:00

7 черга – 18:00-21:00

8 черга – 19:00-22:00

9 черга – 07:00-10:00

10 черга – 08:00-11:00

11 черга – 09:00-12:00

12 черга – 10:00-13:00

Повний список адрес, де діятимуть відключення наступного тижня, можна переглянути за посиланням .