Облэнерго обнародовало график почасовых отключений света в Харьковской области
Специалисты «Харьковоблэнерго» предоставили график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области с 30 января по 5 февраля.
Предусмотрено 12 очередей отключений электроснабжения:
1 очередь – 11:00-14:00
2 очередь – 12:00-15:00
3 очередь – 13:00-16:00
4 очередь – 14:00-17:00
5 очередь – 15:00-18:00
6 очередь – 17:00-20:00
7 очередь – 18:00-21:00
8 очередь – 19:00-22:00
9 очередь – 07:00-10:00
10 очередь – 08:00-11:00
11 очередь – 09:00-12:00
12 очередь – 10:00-13:00
Полный список адресов, где будут действовать отключения на следующей неделе, можно просмотреть по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 14:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты «Харьковоблэнерго» предоставили график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области с 30 января по 5 февраля.".