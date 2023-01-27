Облэнерго обнародовало график почасовых отключений света в Харьковской области

Специалисты «Харьковоблэнерго» предоставили график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области с 30 января по 5 февраля.

Предусмотрено 12 очередей отключений электроснабжения:

1 очередь – 11:00-14:00

2 очередь – 12:00-15:00

3 очередь – 13:00-16:00

4 очередь – 14:00-17:00

5 очередь – 15:00-18:00

6 очередь – 17:00-20:00

7 очередь – 18:00-21:00

8 очередь – 19:00-22:00

9 очередь – 07:00-10:00

10 очередь – 08:00-11:00

11 очередь – 09:00-12:00

12 очередь – 10:00-13:00

Полный список адресов, где будут действовать отключения на следующей неделе, можно просмотреть по ссылке.