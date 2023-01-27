Live
  • Пятница 27.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Облэнерго обнародовало график почасовых отключений света в Харьковской области

Общество 14:11   27.01.2023
Оксана Якушко
Облэнерго обнародовало график почасовых отключений света в Харьковской области

Специалисты «Харьковоблэнерго» предоставили график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области с 30 января по 5 февраля.

Предусмотрено 12 очередей отключений электроснабжения:

1 очередь – 11:00-14:00
2 очередь – 12:00-15:00
3 очередь – 13:00-16:00
4 очередь – 14:00-17:00
5 очередь – 15:00-18:00
6 очередь – 17:00-20:00
7 очередь – 18:00-21:00
8 очередь – 19:00-22:00
9 очередь – 07:00-10:00
10 очередь – 08:00-11:00
11 очередь – 09:00-12:00
12 очередь – 10:00-13:00

Полный список адресов, где будут действовать отключения на следующей неделе, можно просмотреть по ссылке.

Читайте также: На Харьковщине — аварийные отключения света — Укрэнерго

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

07:39
На Харьковщине — аварийные отключения света (обновлено)
18:04
Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света
11:02
В Харьковской области — аварийные отключения света — Укрэнерго
15:55
На Харьковщине обнародовали график почасовых отключений света с 23 — 29 января
13:09
В Изюме полностью восстановили свет в уцелевших домах города — ХОВА

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Облэнерго обнародовало график почасовых отключений света в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 14:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты «Харьковоблэнерго» предоставили график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области с 30 января по 5 февраля.".