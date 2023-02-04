Зерно засыпает снегом: армия РФ пробила дыру в ангаре на Дергачевщине (видео)

О разбитом вследствие вражеского обстрела ангаре фермерского предприятия в Дергачевской громаде Харьковской области сообщил глава ОТГ Вячеслав Задоренко.

Видео Задоренко опубликовал в Telegram.

«Вот так вот падает снег в разбитый ангар, в котором находится хлеб. Да, к сожалению, друзья. Вот такая печальная картинка. И такой ангар не один. Не успел фермер вывезти свои зерновые культуры. К сожалению, пропадает, подкармливая наших птиц», — прокомментировал видео глава громады.

Видео: Вячеслав Задоренко

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