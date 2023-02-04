Зерно засыпает снегом: армия РФ пробила дыру в ангаре на Дергачевщине (видео)
О разбитом вследствие вражеского обстрела ангаре фермерского предприятия в Дергачевской громаде Харьковской области сообщил глава ОТГ Вячеслав Задоренко.
Видео Задоренко опубликовал в Telegram.
«Вот так вот падает снег в разбитый ангар, в котором находится хлеб. Да, к сожалению, друзья. Вот такая печальная картинка. И такой ангар не один. Не успел фермер вывезти свои зерновые культуры. К сожалению, пропадает, подкармливая наших птиц», — прокомментировал видео глава громады.
Видео: Вячеслав Задоренко
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 14:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разбитом вследствие вражеского обстрела ангаре фермерского предприятия в Дергачевской громаде Харьковской области сообщил глава ОТГ Вячеслав Задоренко. ".