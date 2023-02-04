Прокуратура показала фото последствий обстрелов Харьковщины

В течение 3 февраля вражеским обстрелам подверглись города Купянск и Волчанск, а также поселок Великий Бурлук. По всем эпизодам начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Около 11:00 оккупанты обстреляли город Купянск из РСЗО «Ураган» — уничтожена котельная админздания одного из предприятий, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Также около 21:20 военные из РСЗО обстреляли поселок Великий Бурлук. Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

В течение суток враг не прекращал обстрелы города Волчанск, там зафиксированы повреждения магазина, частных домовладений и квартир.



Фото: Харьковская облпрокуратура