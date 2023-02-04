Прокуратура показала фото последствий обстрелов Харьковщины
В течение 3 февраля вражеским обстрелам подверглись города Купянск и Волчанск, а также поселок Великий Бурлук. По всем эпизодам начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Около 11:00 оккупанты обстреляли город Купянск из РСЗО «Ураган» — уничтожена котельная админздания одного из предприятий, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Также около 21:20 военные из РСЗО обстреляли поселок Великий Бурлук. Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
В течение суток враг не прекращал обстрелы города Волчанск, там зафиксированы повреждения магазина, частных домовладений и квартир.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 13:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 3 февраля вражеским обстрелам подверглись города Купянск и Волчанск, а также поселок Великий Бурлук. По всем эпизодам начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).".