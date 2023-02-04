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Прокуратура показала фото наслідків обстрілів Харківщини

Події 13:23   04.02.2023
Олена Нагорна
Прокуратура показала фото наслідків обстрілів Харківщини

Протягом 3 лютого ворожих обстрілів зазнали міста Куп’янськ і Вовчанськ, а також селище Великий Бурлук. За всіма епізодами розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Близько 11:00 окупанти обстріляли місто Куп’янськ із РСЗВ “Ураган” – знищено котельню адмінбудівлі одного з підприємств, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Також близько 21:20 військові гатили з РСЗВ по селищу Великий Бурлук. Було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Протягом доби ворог не припиняв обстрілів міста Вовчанськ, там зафіксовано пошкодження магазину, приватних домоволодінь та квартир.


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 13:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 3 лютого ворожих обстрілів зазнали міста Куп’янськ і Вовчанськ, а також селище Великий Бурлук. За всіма епізодами розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).".