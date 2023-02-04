Зерно засипає снігом: армія РФ пробила діру в ангарі на Дергачівщині (відео)
Про розбитий внаслідок ворожого обстрілу ангар фермерського підприємства в Дергачівській громаді Харківської області повідомив голова ОТГ Вячеслав Задоренко.
Відео Задоренко опублікував у Telegram.
“От так падає сніг в розбитий ангар, в якому знаходиться хліб. Так, на жаль, друзі. Отака сумна картинка. І такий ангар не один. Не встиг фермер вивезти свої зернові культури. На жаль, пропадає, підкормлюючи наших птахів”, – прокоментував відео глава громади.
Відео: Вячеслав Задоренко
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 14:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про розбитий внаслідок ворожого обстрілу ангар фермерського підприємства в Дергачівській громаді Харківської області повідомив голова ОТГ Вячеслав Задоренко. ".