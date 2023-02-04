Зерно засипає снігом: армія РФ пробила діру в ангарі на Дергачівщині (відео)

Про розбитий внаслідок ворожого обстрілу ангар фермерського підприємства в Дергачівській громаді Харківської області повідомив голова ОТГ Вячеслав Задоренко.

Відео Задоренко опублікував у Telegram.

“От так падає сніг в розбитий ангар, в якому знаходиться хліб. Так, на жаль, друзі. Отака сумна картинка. І такий ангар не один. Не встиг фермер вивезти свої зернові культури. На жаль, пропадає, підкормлюючи наших птахів”, – прокоментував відео глава громади.

Відео: Вячеслав Задоренко