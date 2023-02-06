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Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют на Харьковщине

Общество 20:33   06.02.2023
Елена Нагорная
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют на Харьковщине

В Харьковской области с 30 января по 5 февраля заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом осталась примерно на уровне предыдущей недели, а точнее снизилась на 0,3%.

Всего в течение недели в регионе заболели более 4,5 тысячи человек (с учетом Covid-19), 224 из них госпитализировали, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 174,39 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего в 5,2 раза и не превышает эпидпорог. Больше всего болеют в Лозовском районе, меньше всего — в Харькове.

При этом в центре прогнозируют дальнейший рост заболеваемости.

«В течение последних шести недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости», — говорится в публикации.

Напомним, что с 23 по 29 января заболеваемость выросла на 12% в сравнении с предыдущей неделей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 20:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с 30 января по 5 февраля заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом осталась примерно на уровне предыдущей недели, а точнее снизилась на 0,3%.".