Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют на Харьковщине

В Харьковской области с 30 января по 5 февраля заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом осталась примерно на уровне предыдущей недели, а точнее снизилась на 0,3%.

Всего в течение недели в регионе заболели более 4,5 тысячи человек (с учетом Covid-19), 224 из них госпитализировали, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 174,39 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего в 5,2 раза и не превышает эпидпорог. Больше всего болеют в Лозовском районе, меньше всего — в Харькове.

При этом в центре прогнозируют дальнейший рост заболеваемости.

«В течение последних шести недель в области отмечается активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В. Также совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости», — говорится в публикации.

Напомним, что с 23 по 29 января заболеваемость выросла на 12% в сравнении с предыдущей неделей.