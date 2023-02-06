Зростання захворюваності на грип та ГРВІ прогнозують на Харківщині
У Харківській області з 30 січня по 5 лютого захворюваність на грип, ГРВІ та коронавірус залишилася приблизно на рівні попереднього тижня, а точніше знизилася на 0,3%.
Загалом протягом тижня у регіоні захворіло понад 4,5 тисячі осіб (з урахуванням Covid-19), 224 з них ушпиталили, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Показник захворюваності становить 174,39 на 100 тисяч населення, що менше торішнього у 5,2 раза та не перевищує епідпоріг. Найбільше хворіють у Лозівському районі, найменше – у Харкові.
При цьому у центрі прогнозують подальше зростання захворюваності.
“Протягом останніх шести тижнів в області відзначається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується спільною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також спільна циркуляція вірусів грипу, респіраторної групи та Covid-19 сприятиме подальшому зростанню захворюваності”, – йдеться у публікації.
Нагадаємо, що з 23 по 29 січня захворюваність зросла на 12% порівняно з попереднім тижнем.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зростання захворюваності на грип та ГРВІ прогнозують на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 20:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з 30 січня по 5 лютого захворюваність на грип, ГРВІ та коронавірус залишилася приблизно на рівні попереднього тижня, а точніше знизилася на 0,3%.".