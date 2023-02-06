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Зростання захворюваності на грип та ГРВІ прогнозують на Харківщині

Суспільство 20:33   06.02.2023
Олена Нагорна
Зростання захворюваності на грип та ГРВІ прогнозують на Харківщині

У Харківській області з 30 січня по 5 лютого захворюваність на грип, ГРВІ та коронавірус залишилася приблизно на рівні попереднього тижня, а точніше знизилася на 0,3%.

Загалом протягом тижня у регіоні захворіло понад 4,5 тисячі осіб (з урахуванням Covid-19), 224 з них ушпиталили, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 174,39 на 100 тисяч населення, що менше торішнього у 5,2 раза та не перевищує епідпоріг. Найбільше хворіють у Лозівському районі, найменше – у Харкові.

При цьому у центрі прогнозують подальше зростання захворюваності.

“Протягом останніх шести тижнів в області відзначається активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується спільною циркуляцією вірусів грипу А та В. Також спільна циркуляція вірусів грипу, респіраторної групи та Covid-19 сприятиме подальшому зростанню захворюваності”, – йдеться у публікації.

Нагадаємо, що з 23 по 29 січня захворюваність зросла на 12% порівняно з попереднім тижнем.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 20:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з 30 січня по 5 лютого захворюваність на грип, ГРВІ та коронавірус залишилася приблизно на рівні попереднього тижня, а точніше знизилася на 0,3%.".