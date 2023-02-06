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ВР поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа ОПЗЖ Абрамовича

Общество 15:43   06.02.2023
Оксана Якушко
ВР поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа ОПЗЖ Абрамовича

Нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович сдал мандат, народные избранники поддержали это 317 голосами.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

«Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины И. Абрамовича. «За» – 317. Это единственная сдача мандата за сегодня. Другие заявления почему-то еще не поступили. Летят из ОАЕ. В Раде сейчас осталось 409 депутатов», — сообщил Железняк.

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович сдал мандат, народные избранники поддержали это 317 голосами.".