ВР поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа ОПЗЖ Абрамовича
Нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович сдал мандат, народные избранники поддержали это 317 голосами.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
«Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины И. Абрамовича. «За» – 317. Это единственная сдача мандата за сегодня. Другие заявления почему-то еще не поступили. Летят из ОАЕ. В Раде сейчас осталось 409 депутатов», — сообщил Железняк.
Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 15:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович сдал мандат, народные избранники поддержали это 317 голосами.".