ВР підтримала дострокове припинення повноважень нардепа ОПЗЖ Абрамовича
Нардеп від ОПЗЖ Ігор Абрамович здав мандат, народні обранці підтримали це 317 голосами.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
«Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича. «За» – 317. Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще. Летять з ОАЄ. В Раді зараз залишилось 409 депутатів», – повідомив Железняк.
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у ВР Давид Арахамія.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 15:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардеп від ОПЗЖ Ігор Абрамович здав мандат, народні обранці підтримали це 317 голосами.".