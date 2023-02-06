ВР підтримала дострокове припинення повноважень нардепа ОПЗЖ Абрамовича

Нардеп від ОПЗЖ Ігор Абрамович здав мандат, народні обранці підтримали це 317 голосами.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

«Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича. «За» – 317. Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще. Летять з ОАЄ. В Раді зараз залишилось 409 депутатів», – повідомив Железняк.

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у ВР Давид Арахамія.