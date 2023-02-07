Замеряют реальное потребление. 9 февраля на Харьковщине не выключат свет

«Укрэнерго» проведет измерение фактического потребления по всей Украине начиная с 8 февраля.

«Укрэнерго» анонсировало, что будут менять лимиты потребления. В каждой области в один из дней начиная с 8 февраля в течение двух недель не будут выключать свет. А в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо, чтобы произвести измерения фактического потребления в каждой области.

В каждой области на один день полностью снимут ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены.

Благодаря новым измерениям энергетики увидят, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Это позволит учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят энергетикам скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

— 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

— 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

— 10 февраля: Волынская, Киевская область;

— 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

– 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

— 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

– 16 февраля: Днепропетровская область;

– 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

— 20 февраля: Львовская, Одесская.

Но в случае повторения рф массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, режимные измерения перенесут до стабилизации ситуации.