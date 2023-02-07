Заміряють реальне споживання. 9 лютого на Харківщині не вимикатимуть світло

“Укренерго” проведе вимірювання фактичного споживання по всій Україні, починаючи з 8 лютого.

«Укренерго» анонсувало , що змінюватимуть ліміти споживання. У кожній області в один із днів починаючи з 8 лютого протягом двох тижнів не вимикатимуть світло. А в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно, щоб зробити вимірювання фактичного споживання у кожній області.

Почергово у кожній області на один день повністю знімуть обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені.

Завдяки новим вимірам енергетики побачать, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дозволять враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять енергетикам скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

– 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

– 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

– 10 лютого: Волинська, Київська області;

– 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

– 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

– 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

– 16 лютого: Дніпропетровська область;

– 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

– 20 лютого: Львівська, Одеська.

Але у випадку повторення рф масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, режимні виміри перенесуть до стабілізації ситуації.