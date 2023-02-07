Найскладніша ситуація зі знеструмленнями – на Харківщині – Міненерго

Міненерго України в інформації щодо ситуації з енергозабезпеченням на 7 лютого перерахувало Харківську область серед найбільш проблемних регіонів.

“У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.”, – проінформувала пресслужба Міненерго.

При цьому безпосередньо через дефіцит потужностей найбільше відключень в інших регіонах – Одеській та Львівській областях, а також Києві.

За даними Укренерго, на 11:00 7 лютого по всій Україні продовжують діяти графіки планових погодинних відключень. Про аварійні відключення на цей час не повідомляють.

Усім обленерго України повідомили про виділені на добу ліміти.

“Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження використовуються аварійні відключення”, – нагадали в Укренерго.