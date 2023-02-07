Найскладніша ситуація зі знеструмленнями – на Харківщині – Міненерго
Міненерго України в інформації щодо ситуації з енергозабезпеченням на 7 лютого перерахувало Харківську область серед найбільш проблемних регіонів.
“У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.”, – проінформувала пресслужба Міненерго.
При цьому безпосередньо через дефіцит потужностей найбільше відключень в інших регіонах – Одеській та Львівській областях, а також Києві.
За даними Укренерго, на 11:00 7 лютого по всій Україні продовжують діяти графіки планових погодинних відключень. Про аварійні відключення на цей час не повідомляють.
Усім обленерго України повідомили про виділені на добу ліміти.
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“Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження використовуються аварійні відключення”, – нагадали в Укренерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міненерго України в інформації щодо ситуації з енергозабезпеченням на 7 лютого перерахувало Харківську область серед найбільш проблемних регіонів".