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Найскладніша ситуація зі знеструмленнями – на Харківщині – Міненерго

Суспільство 11:34   07.02.2023
Оксана Горун
Найскладніша ситуація зі знеструмленнями – на Харківщині – Міненерго

Міненерго України в інформації щодо ситуації з енергозабезпеченням на 7 лютого перерахувало Харківську область серед найбільш проблемних регіонів.

“У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.”, – проінформувала пресслужба Міненерго.

При цьому безпосередньо через дефіцит потужностей найбільше відключень в інших регіонах – Одеській та Львівській областях, а також Києві.

За даними Укренерго, на 11:00 7 лютого по всій Україні продовжують діяти графіки планових погодинних відключень. Про аварійні відключення на цей час не повідомляють.

Інформація Укренерго на 7 лютого 2023 року

Усім обленерго України повідомили про виділені на добу ліміти.

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“Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження використовуються аварійні відключення”, – нагадали в Укренерго.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 11:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міненерго України в інформації щодо ситуації з енергозабезпеченням на 7 лютого перерахувало Харківську область серед найбільш проблемних регіонів".