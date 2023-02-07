Самая сложная ситуация с обесточиваниями — на Харьковщине — Минэнерго
Минэнерго Украины в информации о ситуации с энергообеспечением на 7 февраля перечислило Харьковскую область среди наиболее проблемных регионов.
«В связи с боевыми действиями наиболее сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.
При этом непосредственно из-за дефицита мощностей больше всего отключений в других регионах — Одесской и Львовской областях, а также Киеве.
По данным Укрэнерго на 11:00 7 февраля по всей Украине продолжают действовать графики плановых почасовых отключений. Об аварийных отключениях на данный момент не сообщают.
Всем облэнерго Украины сообщили о выделенных на сутки лимитах.
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«Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения», — напомнили в Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 11:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго Украины в информации о ситуации с энергообеспечением на 7 февраля перечислило Харьковскую область среди наиболее проблемных регионов".