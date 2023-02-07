Самая сложная ситуация с обесточиваниями — на Харьковщине — Минэнерго

Минэнерго Украины в информации о ситуации с энергообеспечением на 7 февраля перечислило Харьковскую область среди наиболее проблемных регионов.

«В связи с боевыми действиями наиболее сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

При этом непосредственно из-за дефицита мощностей больше всего отключений в других регионах — Одесской и Львовской областях, а также Киеве.

По данным Укрэнерго на 11:00 7 февраля по всей Украине продолжают действовать графики плановых почасовых отключений. Об аварийных отключениях на данный момент не сообщают.

Всем облэнерго Украины сообщили о выделенных на сутки лимитах.

«Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения», — напомнили в Укрэнерго.