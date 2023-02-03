«Харьковоблэнерго» обнародовало график почасовых отключений с 6 по 12 февраля

Новый график на следующую неделю предоставила спикер «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

В графике почасовых отключений электроэнергии обычно 12 очередей.

Чтобы узнать, когда по вашему адресу будет отключен свет, пройдите по ссылке.

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