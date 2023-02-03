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“Харківобленерго” оприлюднило графік погодинних відключень з 6 по 12 лютого

Суспільство 12:52   03.02.2023
Оксана Якушко
“Харківобленерго” оприлюднило графік погодинних відключень з 6 по 12 лютого

Новий графік наступного тижня надала речник “Харківобленерго” Марина Шевченко.

У графіку погодинних відключень електроенергії зазвичай 12 черг.

Щоб дізнатися, коли на вашу адресу буде вимкнено світло, пройдіть за посиланням.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік наступного тижня надала речник “Харківобленерго” Марина Шевченко.".