“Харківобленерго” оприлюднило графік погодинних відключень з 6 по 12 лютого

Новий графік наступного тижня надала речник “Харківобленерго” Марина Шевченко.

У графіку погодинних відключень електроенергії зазвичай 12 черг.

Щоб дізнатися, коли на вашу адресу буде вимкнено світло, пройдіть за посиланням.