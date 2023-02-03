“Харківобленерго” оприлюднило графік погодинних відключень з 6 по 12 лютого
Новий графік наступного тижня надала речник “Харківобленерго” Марина Шевченко.
У графіку погодинних відключень електроенергії зазвичай 12 черг.
Щоб дізнатися, коли на вашу адресу буде вимкнено світло, пройдіть за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 12:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік наступного тижня надала речник “Харківобленерго” Марина Шевченко.".