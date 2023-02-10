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450 млн грн выделяют Харьковщине на строительство фортификационных сооружений

Харьков 21:41   10.02.2023
Елена Нагорная
450 млн грн выделяют Харьковщине на строительство фортификационных сооружений

Кабмин принял решение о выделении Харьковской области 450 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений. Эти деньги возьмут в резервном фонде госбюджета.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля было опубликовано на сайте Кабмина 7 февраля.

Отмечается, что распорядителем средств выступает Харьковская областная военная администрация, которая должна в течение недели по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов утвердить перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в регионе в режиме 24/7 идет работа над повышением обороноспособности и строительством фортификационных сооружений.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 21:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин принял решение о выделении Харьковской области 450 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений. Эти деньги возьмут в резервном фонде госбюджета.".