450 млн грн выделяют Харьковщине на строительство фортификационных сооружений

Кабмин принял решение о выделении Харьковской области 450 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений. Эти деньги возьмут в резервном фонде госбюджета.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля было опубликовано на сайте Кабмина 7 февраля.

Отмечается, что распорядителем средств выступает Харьковская областная военная администрация, которая должна в течение недели по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов утвердить перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в регионе в режиме 24/7 идет работа над повышением обороноспособности и строительством фортификационных сооружений.