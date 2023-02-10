Live
  • П’ятниця 10.02.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🔴

450 млн грн виділяють Харківщині на будівництво фортифікаційних споруд

Економіка 21:41   10.02.2023
Олена Нагорна
450 млн грн виділяють Харківщині на будівництво фортифікаційних споруд

Кабмін ухвалив рішення про виділення Харківській області 450 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Ці гроші візьмуть у резервному фонді держбюджету.

Відповідне розпорядження прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було опубліковане на сайті Кабміну 7 лютого.

Зазначається, що розпорядником коштів виступає Харківська обласна військова адміністрація, яка має протягом тижня за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів затвердити перелік видатків, пов’язаних зі здійсненням заходів.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в регіоні в режимі 24/7 йде робота над підвищенням обороноздатності та будівництвом фортифікаційних споруд.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:41
450 млн грн виділяють Харківщині на будівництво фортифікаційних споруд
21:07
Роботу низки енергооб’єктів Харківщини можуть відновити за вихідні – Укренерго
20:31
Спецграфіки: у вихідні харків’яни будуть по 6 годин без світла через атаку РФ
20:08
Суд зобов’язав забудовника знести житловий комплекс на пр. Героїв Харкова
19:31
Про стан 8 поранених працівників енергооб’єкта на Харківщині розповіли в ОВА

  • Категорії: Економіка, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «450 млн грн виділяють Харківщині на будівництво фортифікаційних споруд»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 21:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін ухвалив рішення про виділення Харківській області 450 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Ці гроші візьмуть у резервному фонді держбюджету.".