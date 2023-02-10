450 млн грн виділяють Харківщині на будівництво фортифікаційних споруд

Кабмін ухвалив рішення про виділення Харківській області 450 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Ці гроші візьмуть у резервному фонді держбюджету.

Відповідне розпорядження прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було опубліковане на сайті Кабміну 7 лютого.

Зазначається, що розпорядником коштів виступає Харківська обласна військова адміністрація, яка має протягом тижня за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів затвердити перелік видатків, пов’язаних зі здійсненням заходів.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в регіоні в режимі 24/7 йде робота над підвищенням обороноздатності та будівництвом фортифікаційних споруд.