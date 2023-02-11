Live
  • Суббота 11.02.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

В Харьковской области враг наступает на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Общество 07:53   11.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области враг наступает на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки россияне из минометов и РСЗО обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из РСЗО.

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Красная Заря, Стрелеча, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлынск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

Читайте также: Генштаб — о текущей обстановке на Купянском и Слобожанском направлениях

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

19:08
Генштаб — о текущей обстановке на Купянском и Слобожанском направлениях
14:08
Укрэнерго: В Харьковской области действуют аварийные отключения
19:04
РФ продолжает сосредотачивать усилия на наступлении на Купянском направлении
18:22
В Купянске армия РФ ударила по домовладению: бойцы ГСЧС тушили пожар (фото)
12:58
Синегубов: Сегодня днем враг снова обстрелял из минометов и арты Харьковщину

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области враг наступает на Купянском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 07:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне из минометов и РСЗО обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".