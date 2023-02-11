В Харьковской области враг наступает на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки россияне из минометов и РСЗО обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из РСЗО.

Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Красная Заря, Стрелеча, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Терновая и Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлынск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестово Харьковской области.