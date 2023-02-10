Генштаб — о текущей обстановке на Купянском и Слобожанском направлениях

Районы по меньшей мере 10 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Западное, Песчаное, Крохмальное и Берестовое.

На Слобожанском направлении без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Червоная Заря, Лукьянцы, Огурцово и Фиголевка.

«Армия РФ, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск», — сообщили в Генштабе.

Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.