Генштаб – про поточну обстановку на Куп’янському та Слобожанському напрямках

Райони щонайменше 10 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне та Берестове.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве та Фиголівка.

“Армія РФ, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ”, – повідомили у Генштабі.

Загроза завдання ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України, попереджають у Генштабі.