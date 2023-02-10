На Куп’янському напрямку йдуть бойові дії – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакує позиції захисників Харківщини.

“У нас дійсно гаряче на Куп’янському напрямку. У нас там ідуть бойові дії на лінії фронту, – повідомив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Ворог намагається атакувати позиції наших військових, однак несе втрати та відступає. Наші оборонці міцно свої позиції тримають”.

Раніше Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 10 лютого повідомив про те, що на Харківщині відбито дві ворожі атаки. Обидві – в районі Дворічної.

Олег Синєгубов також поінформував, що ворог активно веде обстріл населених пунктів уздовж лінії фронту та держкордону.

“Обстрілюються фактично всі населені пункти, які знаходяться поблизу державного кордону – це й на півночі, на північно-східному напрямку. Це Вовчанський напрямок так само. За добу ми маємо від 12 до 20-30 населених пунктів, які піддаються обстрілам“, – повідомив Синєгубов.