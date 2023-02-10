На Куп’янському напрямку йдуть бойові дії – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакує позиції захисників Харківщини.
“У нас дійсно гаряче на Куп’янському напрямку. У нас там ідуть бойові дії на лінії фронту, – повідомив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Ворог намагається атакувати позиції наших військових, однак несе втрати та відступає. Наші оборонці міцно свої позиції тримають”.
Раніше Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 10 лютого повідомив про те, що на Харківщині відбито дві ворожі атаки. Обидві – в районі Дворічної.
Олег Синєгубов також поінформував, що ворог активно веде обстріл населених пунктів уздовж лінії фронту та держкордону.
“Обстрілюються фактично всі населені пункти, які знаходяться поблизу державного кордону – це й на півночі, на північно-східному напрямку. Це Вовчанський напрямок так само. За добу ми маємо від 12 до 20-30 населених пунктів, які піддаються обстрілам“, – повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакує позиції захисників Харківщини".