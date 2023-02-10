Ворог пішов у наступ на Харківщині – дві атаки відбито – Генштаб (мапа)

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 10 лютого повідомив про спроби армії РФ атакувати населені пункти в районі Дворічної в Харківській області.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка Харківської області”, – повідомили у Генштабі.

Гряниківка та Масютівка знаходяться неподалік від селища Дворічна – на протилежному від нього березі Оскола.

За інформацією Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Також не припиняються обстріли. Окрім нічного удару по Харкову, армія РФ обстрілювала населені пункти біля кордону та лінії фронту. У тому числі – Уди, Ветеринарне, Козацьку Лопань, Малі Проходи, Старицю та Дворічну.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Сіньківка, Куп’янськ, Піщане, Берестове Харківської області”, – зазначили в ранковому зведенні ГШ.