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Було близько 10 вибухів, ворог ударив по критичній інфраструктурі – Синєгубов

Події 04:54   10.02.2023
Олена Нагорна
Було близько 10 вибухів, ворог ударив по критичній інфраструктурі – Синєгубов

Близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляє голова ХОВА в Telegram, загалом було зафіксовано близько десяти вибухів.

Синєгубов також підтверджує перебої з електроенергією у деяких районах.

“На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – написав він.

Станом на 5:00 викликів “швидкої” на місця ударів у Харкові не було, повідомляє радниця голови Харківської облради волонтерка Наталя Попова.

Нагадаємо, що з моменту оголошення повітряної тривоги в регіоні о 4:02 у Харкові пролунало щонайменше вісім вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник написав, що ворог запускає ракети С-300. Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури, тому в місті можуть бути перебої з електрикою, водою та опаленням.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 04:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".