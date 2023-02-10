Було близько 10 вибухів, ворог ударив по критичній інфраструктурі – Синєгубов

Близько 4-ї ранку 10 лютого російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляє голова ХОВА в Telegram, загалом було зафіксовано близько десяти вибухів.

Синєгубов також підтверджує перебої з електроенергією у деяких районах.

“На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – написав він.

Станом на 5:00 викликів “швидкої” на місця ударів у Харкові не було, повідомляє радниця голови Харківської облради волонтерка Наталя Попова.

Нагадаємо, що з моменту оголошення повітряної тривоги в регіоні о 4:02 у Харкові пролунало щонайменше вісім вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник написав, що ворог запускає ракети С-300. Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури, тому в місті можуть бути перебої з електрикою, водою та опаленням.