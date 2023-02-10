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У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Події 04:17   10.02.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Близько 4-ї години ранку 10 лютого в Харкові почали гриміти вибухи.

З моменту оголошення повітряної тривоги о 4:02 у регіоні пролунало щонайменше вісім вибухів. Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник пише, що ворог запускає ракети С-300.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує російські удари та закликає перебувати в укриттях.

Радниця голови Харківської облради волонтерка Наталя Попова закликає не знімати та не публікувати місця “прильотів”.

Деякі харків’яни пишуть, що в них зникло світло.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 04:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 4-ї години ранку 10 лютого в Харкові почали гриміти вибухи.".