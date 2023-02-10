У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Близько 4-ї години ранку 10 лютого в Харкові почали гриміти вибухи.
З моменту оголошення повітряної тривоги о 4:02 у регіоні пролунало щонайменше вісім вибухів. Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник пише, що ворог запускає ракети С-300.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтверджує російські удари та закликає перебувати в укриттях.
Радниця голови Харківської облради волонтерка Наталя Попова закликає не знімати та не публікувати місця “прильотів”.
Деякі харків’яни пишуть, що в них зникло світло.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 04:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 4-ї години ранку 10 лютого в Харкові почали гриміти вибухи.".