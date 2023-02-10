В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Около 4-х часов утра 10 февраля в Харькове начали греметь взрывы.
С момента объявления воздушной тревоги в 4:02 в регионе прозвучало минимум восемь взрывов. Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник пишет, что враг запускает ракеты С-300.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает российские удары и призывает находиться в укрытиях.
Советница председателя Харьковского облсовета волонтер Наталья Попова призывает не снимать и не публиковать места «прилетов».
Некоторые харьковчане пишут, что у них пропал свет.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 04:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 4-х часов утра 10 февраля в Харькове начали греметь взрывы.".