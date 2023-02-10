В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Около 4-х часов утра 10 февраля в Харькове начали греметь взрывы.

С момента объявления воздушной тревоги в 4:02 в регионе прозвучало минимум восемь взрывов. Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник пишет, что враг запускает ракеты С-300.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает российские удары и призывает находиться в укрытиях.

Советница председателя Харьковского облсовета волонтер Наталья Попова призывает не снимать и не публиковать места «прилетов».

Некоторые харьковчане пишут, что у них пропал свет.