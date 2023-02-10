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В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Происшествия 04:17   10.02.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Около 4-х часов утра 10 февраля в Харькове начали греметь взрывы.

С момента объявления воздушной тревоги в 4:02 в регионе прозвучало минимум восемь взрывов. Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник пишет, что враг запускает ракеты С-300.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает российские удары и призывает находиться в укрытиях.

Советница председателя Харьковского облсовета волонтер Наталья Попова призывает не снимать и не публиковать места «прилетов».

Некоторые харьковчане пишут, что у них пропал свет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 04:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 4-х часов утра 10 февраля в Харькове начали греметь взрывы.".