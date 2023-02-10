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Было около 10 взрывов, враг ударил по критической инфраструктуре — Синегубов

Происшествия 04:54   10.02.2023
Елена Нагорная
Было около 10 взрывов, враг ударил по критической инфраструктуре — Синегубов

Около 4-х утра 10 февраля российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.

Как сообщает глава ХОВА в Telegram, всего было зафиксировано около десяти взрывов.

Синегубов также подтверждает перебои с электроэнергией в некоторых районах.

«На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал он.

По состоянию на 5:00 вызовов «скорой» на места ударов в Харькове не было, сообщает советница председателя Харьковского облсовета волонтер Наталья Попова.

Напомним, что с момента объявления воздушной тревоги в регионе в 4:02 в Харькове прозвучало минимум восемь взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник написал, что враг запускает ракеты С-300. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг наносил удары по объектам критической инфраструктуры, поэтому в городе могут быть перебои с электричеством, водой и отоплением.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 04:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 4-х утра 10 февраля российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.".