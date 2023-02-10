В Харькове возможны перебои со светом, водой и теплом из-за ударов — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 4-х утра враг наносил удары по объектам критической инфраструктуры. Поэтому в городе могут быть перебои с электричеством, водой и отоплением.
Об этом он написал в Telegram.
Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется, отметил он и добавил, что все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий обстрела.
Напомним, что с момента объявления воздушной тревоги в 4:02 в регионе прозвучало минимум восемь взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник написал, что враг запускает ракеты С-300. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 04:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 4-х утра враг наносил удары по объектам критической инфраструктуры. Поэтому в городе могут быть перебои с электричеством, водой и отоплением.".