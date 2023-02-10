У Харкові можливі перебої зі світлом, водою і теплом через удари – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько 4-ї ранку ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Тому в місті можуть бути перебої з електрикою, водою та опаленням.

Про це він написав у Telegram.

Інформація про можливі жертви та руйнування уточнюється, зазначив він і додав, що всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що з моменту оголошення повітряної тривоги в регіоні о 4:02 у Харкові пролунало щонайменше вісім вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник написав, що ворог запускає ракети С-300. Голова Харківської ОВ Олег Синегубов закликав перебувати в укриттях.