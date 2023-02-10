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У Харкові можливі перебої зі світлом, водою і теплом через удари – Терехов

Події 04:45   10.02.2023
Олена Нагорна
У Харкові можливі перебої зі світлом, водою і теплом через удари – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько 4-ї ранку ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Тому в місті можуть бути перебої з електрикою, водою та опаленням.

Про це він написав у Telegram.

Інформація про можливі жертви та руйнування уточнюється, зазначив він і додав, що всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що з моменту оголошення повітряної тривоги в регіоні о 4:02 у Харкові пролунало щонайменше вісім вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник написав, що ворог запускає ракети С-300. Голова Харківської ОВ Олег Синегубов закликав перебувати в укриттях.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 04:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько 4-ї ранку ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Тому в місті можуть бути перебої з електрикою, водою та опаленням.".