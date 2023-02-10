Враг пошел в наступление на Харьковщине — две атаки отбиты — Генштаб (карта)

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 10 февраля сообщил о попытках армии РФ атаковать населенные пункты в районе Двуречной в Харьковской области.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Гряниковка и Масютовка находятся неподалеку от поселка Двуречная — на противоположном от него берегу Оскола.

По информации Генштаба, враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском направлении. Также не прекращаются обстрелы. Кроме ночного удара по Харькову, армия РФ обстреливала населенные пункты у границы и линии фронта. В том числе — Уды, Ветеринарное, Казачью Лопань, Малые Проходы, Старицу и Двуречную.

«На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы населённых пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестовое Харьковской области», — отметили в утренней сводке ГШ.